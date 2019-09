Rock in Rio: veja dicas e inspirações para o look do festival de música

Thaila Ayala no festival de musica Lollapalooza Brasil Foto: Luciana Prezia

Já está valendo a contagem regressiva para o Rock in Rio! O primeiro dia do evento é em 27 de setembro e quem já tem o ingresso garantido pode começar a se organizar para os shows. Pensar o look para o festival é um preparativo importante para os fãs de moda e música. Além de ficar ligado nas tendências, é fundamental escolher roupas confortáveis para aproveitar todas as atrações da Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

O repórter do programa ‘GNT Fashion’ Caio Braz acredita que o público masculino deve apostar na tendência dos shorts. “Os shorts estão mais curtos e é mais confortável para você andar e dançar. Não tem que ter vergonha! O festival é um lugar para você experimentar”. O jornalista aponta que o comprimento em alta é acima do joelho, no meio da coxa, e acrescenta que a dica vale para peças em jeans ou sarja. Vale até customizar uma bermuda antiga.

Outra tendência que o apresentador indica para quem quer fugir do uniforme de show de rock é a estampa tie dye. “Voltou com tudo! Está todo mundo curtindo uma vibe de psicodelia dos anos 1970 e isso tem tudo a ver com o festival. Fora que os seus amigos vão te encontrar com mais facilidade porque você está todo colorido”, brinca Caio.

Combinar hot pants com saias e vestidos transparentes é e estratégia da stylist Marcia Jorge para impressionar. “Estamos em um momento delicioso na moda, de experimentar, ousar, inventar com mais liberdade. Esse ‘papinho’ de isso é correto, isso pode ou não pode, certo e errado é velho!”, afirma a profissional. Falando em maquiagem, a dica da stylist Mariana de Carvalho é usar cores nos olhos, os delineadores coloridos prometem ser hit desta edição do festival de música.

Quando o assunto é o que está em baixa, o especialista em moda cita a pochete e explica que nesta edição do Rock in Rio deve ser substituída pela bolsa pequena quadrada ou retangular com alça que pode ser usada na lateral ou na frente do corpo. O neoprene é o material em alta para este acessório. “Leve apenas o estritamente necessário, dinheiro, cartão, castanhas, óculos e a bateria extra do celular se você for muito viciado em tirar fotos e ficar dando close no Instagram”, diz Caio.

Tênis são sempre grandes aliados neste tipo de evento, por outro lado fuja de saltos, chinelos, roupas e sapatos apertados, bolsas grandes e pesadas.

Tênis esportivo, como o da cantora Duda Beat, e coturno, como o da drag queen Pabllo Vittar, são boas apostas para os pés

Duda Beat em um look com duas peças certeiras para o Rock in Rio: coturno e hot pants

Luiza de Alexandre, backing vocal de Duda Beat, usa uma boa opção de bolsa para o Rock in Rio

Peças soltas combinadas com a bolsa lateral para ter conforto e praticidade

Transparência para quem quer deixar o look confortável mais ousado