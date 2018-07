Rio de Janeiro sedia desfile da Louis Vuitton

O estilista Nicolas Ghesquière no Rio: apaixonado pela arquitetura e pela arte brasileiras Foto: reprodução/Instagram

O que Oscar Niemeyer tem a ver com a Louis Vuitton? No momento, tudo. A marca francesa decidiu apresentar sua coleção Cruise 2017 bem aqui, no Rio de Janeiro, em uma das obras mais emblemáticas do arquiteto brasileiro, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o MAC. Em outubro do ano passado, o diretor criativo da grife, Nicolas Ghesquière, percorreu cidades do Brasil em busca de inspiração. E a encontrou. Conhecido por suas criações de estilo futurista, o estilista elegeu a arquitetura de Niemeyer como um dos pontos de partida para as peças exibidas hoje, às 16h15, em um megadesfile, que já atrai todos os olhares da moda mundial para o Rio.

"Este lugar me inspirou de imediato”, disse Ghesquière, em comunicado à imprensa. “Com a coleção , descobriremos a visão de Oscar Niemeyer.” Apaixonado pela cultura brasileira, o estilista visitou parques, museus e cartões-postais cariocas antes de desenhar a linha. Também esteve em Inhotim, em Minas Gerais, e em Brasília, onde conheceu de perto diversos projetos do arquiteto, incluindo o Palácio Itamaraty.

Um dos ícones da arquitetura modernista brasileira, com o formato de um disco voador, o MAC foi construído em 1991 e inaugurado em 1996. Fica em um morro em frente à baía de Guanabara e abriga a coleção de João Sattamini, que conta com cerca de 1.400 peças de artistas como Hélio Oiticica, Lygia Clark e Antonio Dias. Está fechado para reformas há mais de um ano e, como contrapartida por sediar o evento, deve receber da Louis Vuitton a quantia de R$ 1,5 milhão. Após o desfile, a grife apoiará a programação artística do MAC por um ano, realizando quatro exposições. A apresentação marca ainda a celebração dos 20 anos de aniversário do museu e a sua reinauguração ao público.

MAC Niterói: em contrapartida por sediar o evento, o museu deve receber da Louis Vuitton a quantia de R$ 1,5 milhão Foto: Paulinho Muniz/ divulgação

Para o desfile, cerca de 500 convidados da marca foram acomodados em três grandes hotéis do Rio, Copacabana Palace, Fasano e Cesar Park. Entre as celebridades internacionais que vieram especialmente para o evento estão atriz francesa Catherine Deneuve, que tem uma relação forte com a Vuitton e já posou inclusive para campanhas da marca, e a sueca Alicia Vikander, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante neste ano por seu trabalho no filme 'A Garota Dinamarquesa'.

Confirmaram presença ainda na primeira-fila do desfile o ator Jaden Smith, de 17 anos, filho de Will Smith, e a atriz francesa Léa Seydoux, a última 'Bond girl'. Sem contar, claro, as grandes editoras de moda e a imprensa especializada dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. A lista de personalidades brasileiras também é extensa e inclui Cleo Pires e Sabrina Sato.

Depois do show, os convidados seguem para uma festa realizada no Parque Lage, outro ponto turístico do Rio. No início do ano, com a divulgação da epidemia do vírus da Zika, por relatórios oficiais da Organização Mundial da Saúde, sites e publicações nacionais chegaram a noticiar o cancelamento do evento, fato que, ao final, não se concretizou.