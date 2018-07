Rihanna se tornou uma rainha egípcia para a Vogue Arabia

Rihanna possui uma tatuagem em homenagem a rainha Nefertiti, que ela encarnou para o editorial e capa da Vogue Arabia Foto: Greg Kadel/ Vogue Arabia/ Divulgação

Mais uma vez mostrando que é a queridinha do mundo da moda, Rihanna divulgou recentemente sua nova capa da Vogue. A cantora posou para a edição árabe da revista como a rainha egípcia Nefertiti. “Milhares de anos de diferença, duas mulheres icônicas vão finalmente se encontrar nas páginas da Vogue Arabia”, dizia a legenda do Instagram da revista.

“Nós estamos dedicando essa edição para mulheres fortes e dinâmicas que estão mudando o mundo”, explica o diretor da revista Vogue, Manuel Arnaut, em sua carta no começo da publicação. “Rihanna é uma delas. Ela não apenas é um dos maiores icones do pop, como também uma defensora da diversidade”, finaliza. São duas capas diferentes e os looks são ambos Gucci.

