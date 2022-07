Rihanna registra o nome 'Fenty Hair' e deve investir em marca de acessórios para cabelo

A cantora Rihanna deve investir em uma nova marca de produtos capilares, a Fenty Hair. Foto: Toby Melville/REUTERS

A cantora Rihanna já é conhecida por investir no mercado de beleza e, aparentemente, pretende expandir ainda mais as marcas.

Segundo documentos obtidos pela revista E! News nesta quinta-feira, 21, a Roraj Trade, LLC, empresa da artista, registrou o nome Fenty Hair no dia 15 de julho, o que indica que ela deve investir em produtos capilares.

Conforme a revista, a linha deve focar, especificamente, em acessórios para cabelo, como faixas, presilhas, grampos, extensões, perucas e modeladores.

Rihanna é dona das marcas de cosméticos Fenty Beauty e Fenty Skin e também da linha de lingerie Savage X Fenty.

Recentemente, ela foi eleita pela revista Forbes como a artista mais rica dos Estados Unidos e apareceu em 21º lugar na lista das 100 mulheres self-made, ou seja, que alcançaram o sucesso por conta própria.

Com um patrimônio de US$ 1,4 bilhão – o equivalente a R$ 7,7 bilhões na cotação atual –, a artista também entrou para a lista de bilionários da Forbes em abril, sendo a única da lista feminina com menos de 40 anos.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais