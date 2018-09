Rihanna faz desfile de lingerie com dança ao vivo e supermodelos

Rihanna é a estrela da campanha da coleção desfilada Foto: Divulgação/SavagexFenty

Como todas as marcas que levam o selo Fenty, a grife de lingerie da cantora Rihanna levanta a bandeira da inclusão e da diversidade. Em um desfile-experiência realizado nesta quarta, 12, no Brooklyn, em Nova York, a cantora reforçou esse posicionamento.

Durante 30 minutos, dançarinas seminuas performaram sobre um cenário de um oásis feminino, com flores, fontes e estruturas metálicas. As próprias artistas, de todas as cores, idades e tamanhos, foram as responsáveis por apresentar a coleção, que mistura peças em (vários) tons de nude e cores acesas como rosa, azul e verde. Modelos de renda e esportivos, com elástico na barra, foram os destaques da coleção.

Algumas modelos conhecidas do público como Gigi e Bella Hadid e Slick Woods, que está grávida, também entraram no palco. No final do espetáculo, Rihanna, comedida, apareceu usando um vestido justo marrom café, sem grandes performances como lhe é habitual.

A coleção já está à venda no site da Savage x Fenty com preços entre 20,35 dólares, as calcinhas, e 92,40 dólares, os maxi robes (R$ 84 e R$ 384).