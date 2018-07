Rihanna brilha em Cannes de óculos e look branco

Rihanna em Cannes. Foto: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

A cantora Rihanna surpreendeu o público com um look branco e óculos de sol no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes na sexta-feira, 19. A produção foi assinada por Maria Grazia Chiuri, diretora criativa da Dior.

Nas redes sociais, os internautas elogiaram. "Linda", "Que mulher", "Rainha". O visual contou com um vestido tomara que caia com saia ampla e uma espécie de casaco, que foi usado um pouco caído, deixando os ombros à mostra.

Apesar da quantidade de joias, o acessório que chamou mesmo a atenção foi o óculos de sol com armação branca, também da Dior.

A cantora escolheu um look da Dior. Foto: REUTERS/Eric Gaillard

O óculos Dior foi muito comentado. Foto: REUTERS/Regis Duvignau