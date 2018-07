Rihanna aparece de tênis e boné em evento de gala

Rihanna usou boné no tapete vermelho do 30º 'Oscar dos calçados' Foto: Theo Wargo/Getty Images/AFP

Quando se trata de tapete vermelho, Rihanna sempre surpreende. Para o bem e para o mal. Na noite de terça, 29, a cantora compareceu ao Footwear News Annual Achievement Awards, o "Oscar dos sapatos", em Nova York, usando look, no mínimo inusitado.

Ela combinou camiseta de algodão e boné (ambos com a palavra "securite" estampada) com saia longa e luvas de veludo. Nos pés, o creeper FentyxPuma, pelo qual recebeu o prêmio de calçado do ano - o modelo feito em parceria com a marca esportiva foi recorde de vendas no mundo todo.

Para arrematar o visual, Rihanna apostou em gargantilha, tornozeleira e brincos de brilhantes da joalheria francesa Chopard, no melhor estilo esporte chique.