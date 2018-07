Rihanna anda de moto em seu desfile na NYFW

Rihanna aparece na garupa de uma moto ao final de seu desfile em Nova York Foto: Peter Foley/EFE/EPA

Rihanna chegou no desfile da Fenty x Puma Verão 2018, no último domingo, 10, como uma verdadeira estrela de rock. Na garupa de uma moto, ela usava uma blusa verde musgo decotada, com uma jaqueta verde limão amarrada em sua cintura, calça no mesmo tom e botas 'over the knee' (acima do joelho) pretas, além de óculos escuros.

A cantora assina como diretora criativa da coleção, que é a quarta em colaboração com a marca esportiva. Sua inspiração foi o motocross, com peças que faziam um mix de modelagens justas com oversized e a maior parte dos looks combinava duas cores em tons fortes, como azul marinho com pink e laranja com preto.