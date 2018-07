Rihanna, Amal Clooney e Donatella Versace serão anfitriãs do baile do MET

Em 2015, Rihanna usou vestido criado pelo estilista chinês Guo Pei Foto: Larry Busacca/Getty Images/AFP

O Baile do MET, que celebra a abertura da exposição da parte de moda do museu nova iorquino, acontece anualmente na primeira segunda-feira do mês de maio. Tendo Anna Wintour, editora-chefe da Vogue América, como anfitrã principal, todo ano o evento conta com co-anfitriões que dão o tom da festa.

Na edição de 2018, que tem o tema "Corpos Celestiais: Moda e a Imaginação Católica", quem irá receber os convidados no tapete vermelho serão a cantora Rihanna, a estilista Donatella Versace e a advogada Amal Clooney.

A ansiedade fica por conta do que elas irão usar. Rihanna é conhecida por seguir fielmente o tema e ser uma das personalidades mais bem vestidas do evento, já Donatella usa tradicionalmente looks de sua marca, a Versace, que fazem referência ao mote da noite. Amal, esposa do ator George Clooney, só compareceu ao baile do MET de 2015, usando um vestido assinado por John Galliano.

