Resort colorido

As cores que foram destaques nas últimas coleções Foto: Divulgação

A palavra tendência já virou lugar-comum mas, na verdade, pouca gente entende o que ela realmente significa e como pode afetar o nosso comportamento quando o assunto é moda e estilo. A primeira coisa a ser esclarecida é a diferença entre tendência e estilo pessoal. Distinguindo esses dois conceitos fica muito mais fácil analisar o que acontece dentro e fora das passarelas. Complicado? Nem tanto!

Estilo pessoal é um conjunto de características que definem uma pessoa e se tornam intransferíveis. Geralmente, uma mulher possui de dois a três estilos (ou facetas), por exemplo: sensual, feminina e esportiva.

Tendência é um caminho traçado depois de várias propostas apresentadas. A cada nova estação, as tendências se renovam, fazendo com que a gente tenha a chance de decidir o que tem a ver com a nossa personalidade e o que pode acrescentar ao nosso guarda-roupa.

Com isso em mente, podemos fazer as análises das tendências apresentadas nas semanas de moda. Atualmente, entre as temporadas de verão e de inverno, as grandes grifes apresentam coleções chamadas RESORT. Hoje, o mundo pede novidades, ninguém mais quer esperar tanto tempo para adquirir novas peças.

Temos três gamas de cores que se sobressaíram nos últimos desfiles e que devem se tornar desejo absoluto entre as consumidoras de moda. As lojas de vários setores, desde as mais conceituais até as mais populares, também devem apostar nesses tons, recheando suas araras de mercadorias com essas combinações de cores.

O azul reina e mostra sua força clássica. Os tons vermelhos e alaranjados mais vibrantes ficam incríveis em quase todos os estilos femininos e surgem poderosos nos dias quentes da estação. Por fim os amarelos, do pastel ao cítrico, consagram-se como tendência. Mas só as mulheres mais arrojadas tem facilidade de usar. Portanto, atenção!

Veja, escolha, opte e aposte na cor tem mais a ver com você!