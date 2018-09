Repaginada: Céline limpa seu Instagram e apresenta um novo logo

O desfile do verão passado da Céline, a última coleção desfilada desde a saída de Phoebe Philo no fim do ano passado Foto:

Sob a batuta do diretor criativo Hedi Slimane desde janeiro, a Céline abriu oficialmente os trabalhos de seu relançamento neste domingo, 2. Tirou do ar todas as imagens de seu Instagram @celine e apresentou seu novo logo, inspirado no original dos anos 60. “O acento do ‘e’ foi removido para permitir uma proporção simplificada e mais balanceada”, avisa, na postagem.

É a parte 1 de um projeto que promete chacoalhar a grife fundada em 1945 e focada em calçados infantis sob medida. Nos anos 60, se reinventou com uma moda feminina de viés esportivo, investindo uma ampla gama de roupas e acessórios. A criadora da marca, Céline Vipiana foi a estilista da casa da sua fundação até sua morte, em 1997.

Depois dela passaram pela criação, Michael Kors, o italiano Roberto Menichetti, a croata Ivana Omazic e Phoebe Philo, responsável por recolocar a moda da grife no radar das consumidoras e da mídia fashion, imprimindo o que seria uma elegância feminina muito cool.

O primeiro desfile da Céline por Hedi Slimane acontece na próxima temporada de desfiles de Paris, em 28 de setembro. É desde já uma das apresentações mais esperadas dos desfiles do verão 2019.