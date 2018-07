Renata Kuerten fala do corpo sarado e da carreira dupla em entrevista

Renata Kuerten é modelo, apresentadora e digital influencer. Foto: MARINA MALHEIROS/ESTADÃO

A modelo e apresentadora Renata Kuerten está no melhor momento de sua carreira. À frente do 'Conexão Models', da Rede TV!, ela estrela campanhas de marcas famosas e acaba de ser capa da edição brasileira da revista Glamour. E o sucesso não para por aí: Renata ainda é digital influencer e será destaque da escola de samba Grande Rio no Canaval do Rio de Janeiro.

Em entrevista exclusiva com as repórteres Isabela Serafim e Anna Rombino, Renata falou da vida de modelo e do corpo sarado.

De acordo com ela, a disciplina é o mais importante. Boa alimentação e exercícios físicos são os responsáveis pela barriga tanquinho da modelo.

Veja mais no vídeo abaixo.