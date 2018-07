Regras de beleza fazem parte do passado; veja cinco exemplos

A modelo Cara Delevingne aposta no "olho tudo e boca também" e nas sobrancelhas marcantes Foto: Reuters

Você já deve ter perdido as contas de quantas vezes ouviu falar do “olho tudo, boca nada”, ou seja, não pode usar ao mesmo tempo batom vermelho e sombra escura. Isso faz parte do passado. Agora, vale tudo! As regras de beleza que ditam como combinar cores e texturas e o adequado para cada idade e ocasião estão ultrapassadas. Sem tanto certo e errado, é possível ousar mais e expressar o seu estilo na maquiagem, unhas e cabelos.

Segundo a professora do curso de história da maquiagem da FAAP, Ana Carlota Regis Vita, devemos ao movimento ‘paz e mor’ a liberdade que temos hoje na maquiagem e na produção dos cabelos. “As regras rígidas mesmo só existiram até 1968, quando os hippies chegaram. Nos últimos 30 anos, as regras foram caindo, bagunçou tudo com os hippies. Antes, uma moça de família não podia se produzir como uma moça devoradora de homens. Hoje, as garotas de programa se arrumam como as moças de família e essas como as garotas de programa. As regras são mais elásticas”.

O foco não está mais sobre os limites e sim sobre as tendências, mas a professora da FAAP alerta: “As tendências mudam de uma semana para outra. O que foi ultrapassado ontem é o fashion de hoje”.

Veja cinco regras de beleza que você não precisa seguir:

1. Olho tudo, boca nada

O “mandamento” que dizia ser necessário escolher apenas um ponto do rosto para receber uma maquiagem mais marcante caiu por terra. Maquiagens compostas por sombras escuras, como preto, marrom e azul marinho, esfumadas nos olhos e batom vermelho ou roxo estão presentes nas passarelas e no tapete vermelho.

2. “Tirar” a sobrancelha

A modelo Cara Delevingne prova que não é preciso “tirar” a sobrancelha a cada quinze dias para ter um olhar expressivo e com estilo. Não é mais recomendado criar um novo desenho da sobrancelha e arrancar pelinhos para deixá-la mais arqueada.

3. Unhas dos pés e mãos combinando

O mesmo esmalte que foi aplicado nas mãos não precisa ser usado nos pés. Aliás, com o nail art e a “filha única” nem mesmo em todos os dedos da mão é usada a mesma tonalidade. Vale contrastar cores opostas e combinar cores semelhantes.

4. ‘Senhoras’ não podem usar batom vermelho

Quando o assunto são regras, a idade sempre será um ponto crítico. “Senhoras não podem usar batom vermelho, ter cabelo comprido, precisam pintar os fios brancos.” Só se for as senhoras do passado. “Ao menos que a pessoa tenha esse ranço e não se sinta bem, essas normas não existem mais”, diz Vita.

5. A raiz do cabelo deve ser sempre retocada

Muitas pessoas que tingiam os cabelos de uma cor diferente do natural já viveram a obsessão do retoque da raiz. Atualmente, é comum os cabeleireiros planejarem que o estilo de tintura do cabelo tenha “uma raiz”, que pode ser mais aparente ou mais discreta.