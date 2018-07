Regina Guerreiro estreia segunda temporada de websérie

Foto: Denise Andrade/Estadão

Uma das figuras mais emblemáticas e importantes da moda brasileira, Regina Guerreiro abre, de novo, as portas de sua casa na segunda temporada de 'Enjoy', websérie criada por ela em parceria com a grife Cavalera. O primeiro episódio, chamado 'Euzinha na cozinha', traz a editora de moda de avental em sua casa, preparando uma torta de azeitona, segundo ela, deliciosa.

Ao longo do vídeo, ela revela onde aprendeu a receita: em uma cidadezinha próxima a Cannes, na França durante um curso de cozinha na escola de Roger Vergé, uma das grandes figuras da gastronomia francesa contemporânea. Enquanto monta a massa e tempera os ingredientes, Regina fala de sua vida, de arte, história e, claro,de moda. Tudo temperado com seu humor ácido, cult e conquistador.

A ideia da série surgiu em um almoço com Alberto Hiar, sócio da Cavalera, conforme Regina contou em entrevista ao Estado antes do começo da primeira temporada, 'Ele gostou tanto das minhas histórias que achou que valia transformar o bate-papo em vídeo. Então, apostou em mim e me deixou livre parar criar os programas', disse ela.