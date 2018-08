Reduto fashion e atacadista do Brás reinventa sua semana de moda

Um dos eventos recentes do Mega Polo Moda, o Fashion Power, ocorrido em abril, serviu de teste para o novo formato do Mega Fashion Week Foto: Denise Andrade/Divulgação Mega Polo Moda

Um dos mais fortes players do atacado de moda paulistano, o Mega Polo Moda, no Brás, realiza entre 5 e 7 de agosto a 25ª edição de sua Mega Fashion Week, que vem reinventada nessa edição do verão 2018/19. Entre as novidades está o lançamento de um marketplace próprio, em que serão comercializadas várias marcas do espaço, além de desfiles mais intimistas.

Restritos a 150 convidados por apresentação (serão duas por dia, uma às 10h e outra às 15h), eles serão comentados ao vivo por profissionais, como Arlindo Grund (no domingo, 5), Dudu Bertholini (na segunda) e Mônica Salgado (na terça). Na passarela, ao invés de full looks das marcas, combinações montadas com peças das mais de 400 grifes de diversos segmentos presentes no Mega Polo, entre eles jeanswear, beachwear e fitness, plus size, moda feminina, masculina, infantil, festa e evangélica.

Durante os três dias do Mega Fashion Week, estima-se que um público de 5 mil pessoas deve passar pelo espaço, que ficou célebre como um dos mais importantes da região, abastancendo compradores de multimarcas de todo o Brasil e até de fora dele, em especial de países do continente africano.