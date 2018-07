Rede de fast fashion lança coleção de bolsas dos signos do zodíaco

Áries, touro, gêmeos e câncer Foto: Divulgação

Você é o tipo de pessoa que já sai perguntando o signo das pessoas que acabou de conhecer? Ou então, justifica suas atitudes com o horóscopo? Então a nova coleção de bolsas da Zara é sua cara.

Leão, virgem, libra e escorpião Foto: Divulgação

A rede de fast fashion lançou uma linha com 12 bolsas de couro, uma para cada signo, com aplicações de plumas, pedras e paetês, cada uma custa 40 dólares. Não existe previsão da coleção chegar no Brasil.