Rede americana de alongamento de cílios chega ao Brasil

Borboleta Beauty acaba de abrir as portas no Brasil Foto: Instagram/@borboletabeautybrasil

A Borboleta Beauty, empresa americana especializada em alongamento de cílios, acaba de abrir sua primeira unidade no Brasil. Fundada pela expert em cílios Kim Jaynes e sediada em Salt Lake City, no estado de Utah, a marca funciona como um centro de treinamento para profissionais, contando com uma rede de professores especializados na área e emissão de certificado internacional. O espaço brasileiro, que fica na rua Oscar Freire, em São Paulo, está em funcionamento desde o dia 13 deste mês.

A empreitada é resultado de uma parceria entre Mark Neeleman, co-fundador da Azul Linhas Aéreas no Brasil, e Valentin Manfrin, ex-gerente de logística da Louis Vuitton e de operações da Chanel. "O momento é perfeito para entrar no mercado e trazer novos empregos em um setor em constante expansão”, diz Mark. Nos EUA, a rede tem entre suas clientes a atriz Katherine Heigl.

Além de capacitar maquiadores e profissionais da beleza, a Borboleta Beauty conta com uma linha própria de produtos, incluindo cílios postiços, pinças e pincéis. “A indústria da beleza no Brasil é um dos principais mercados do mundo e continua a crescer, e estamos empolgados em oferecer nossa expertise aos incríveis artistas daqui”, afirma Dave Jaynes, CEO da empresa.