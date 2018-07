Receitas para descomplicar a moda

Bia Paes de Barros comanda novo programa na rede GNT Foto: Divulgação

A consultora de moda Bia Paes de Barros é daquelas que não resiste aos programas gastronômicos que se multiplicaram nas grades da TV nos últimos anos. Foi exatamente do passo-a-passo descontraído e fácil de entender dos chefs de cozinha que surgiu a inspiração para criar o seu novo programa, Um Armário, Mil Looks. Com episódios curtinhos, o quadro será exibido no GNT, no canal on demand da emissora e no portal do GNT às quintas-feiras. "Queria fazer algo bem dinâmico. Acho agradável ver um prato sendo preparado, por isso fiz a analogia com os programas gastronômicos", diz Bia. "A ideia é a de que uma peça seja o ingrediente principal na hora de se vestir, e o gosto pessoal, o tempero que dá sabor e originalidade ao look".

Para transitar entre situações cotidianas, que podem exigir tanto visuais simples, quanto sofisticados, Bia dá dicas de como montar um guarda-roupa funcional para aproveitá-lo melhor. "Acho que o fato das mulheres atualmente terem muito acesso as informações de moda, às vezes, deixa tudo mais confuso. Você fica dividida entre o que é seu estilo pessoal e o que o mercado está oferecendo. Por isso, queremos descomplicar a questão do estilo e deixar tudo mais simples e acessível", completa.

O primeiro episódio do programa será o 'Vestido de Réveillon o ano todo'. Foi o primeiro tema a ser pensado por Bia, que acha que ainda é uma questão muito forte nas pessoas: "por menor que seja seu guarda-roupa, sempre existe uma peça que fica parada. A ideia é quebrar o tabu sobre esse tipo de roupa", diz a personal stylist Foto: Divulgação

Por enquanto, cinco episódios já estão preparados e prontos para sair do forno. Os temas são 'Bermuda no trabalho', 'Listras além do navy', 'Tênis sem medo', 'Look branco total' e 'Vestido de Réveillon o ano todo' - cada um deles com três minutos de duração.

"Procuro trazer para o programa informações recentes de moda, sempre com tendências atuais, e aproximar a telespectadora dos temas do momento. Quero que mesmo as pessoas que não acompanham moda consigam se interessar e se sentir mais próximas dela", afirma Bia.