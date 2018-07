Rebeldia da década de 70 inspira beleza do desfile da Cavalera

Beleza da Cavalera tem foco nos olhos e inspiração punk Foto: Renato Leite Ribeiro/Estadão

A inspiração para a maquiagem e cabelos do desfile da Cavalera foram as mulheres que estão descobrindo Patti Smith, importante cantora para o movimento punk, contou o maquiador Robert Estevão, que assina a beleza. Para tornar real esse conceito, muita máscara nos cílios sem medo de borrar, esse foi o ponto alto do visual.

“Uma garota da década de 70, em Nova York, que decide usar essa maquiagem como um protesto”, diz Estevão sobre sua referência.

Lábios com batom caramelo suave, pele translúcida e pouco blush em um tom de rosa queimado complementam o visual. Nos cabelos, foi aplicado mousse e usado babyliss, a textura final são leves ondas; a proposta é apenas dar movimento aos fios e não ter cachos marcados.