Rapper Jay-Z é o novo diretor criativo da Puma

O rapper é tão fã de basquete que até é dono de um time Foto: Rozette Rago/The New York Times

A Puma está estreitando cada vez mais seu relacionamento com o mundo da música. Depois de fazer uma marca em parceria com a Rihanna, a Fenty, e ter Selena Gomez como sua embaixadora, agora a empresa alemã anunciou que o rapper Jay-Z é o mais novo contratado de sua equipe criativa.

"Ele será o responsável pela divisão de basquete", comenta Adam Petrick, diretor global de marketing da empresa. Jay Z é um grande amante do esportes e é um dos proprietários do time norte-americano Brooklyn Nets. "Ele supervisionará a estratégia criativa, o marketing e os desenhos dos produtos. Desde 1973, o basquete transcendeu as quadras e queremos combinar performance com moda, música e cultura, Jay-Z é o sócio perfeito para nos ajudar com isso."