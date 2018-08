Ranking aponta as dez marcas de luxo mais quentes do momento

O inverno 2018-2019 da Balenciaga, líder no ranking de marcas mais quentes deste primeiro quadrimestre do ano Foto: Valerio Mezzanotti/The New York Times

Balenciaga, Gucci, Vetements, Off-White e Stone Island, nesta ordem, lideram o ranking das marcas mais quentes do momento feito pela equipe do The Business of Fashion em parceria com o Lyst, plataforma de pesquisa de moda online.

A escalação aponta o sucesso de criações feitas por marcas com menos tempo de estrada do que muita grande maison, assim como a crescente influência de cultura de rua e do streetwear sobre a moda atual. A partir da sexta posição, surgem Givenchy, Moncler, Dolce & Gabbana, Yeezy e Valentino. A Prada surge em 11º lugar, uma escalada de 14 posições, desde o última pesquisa no fim de 2017.

A lista divulgada pelo BoF traz dados cruzados de pesquisas feitas no Google além de análise de dados do comportamento de mais de 70 milhões de consumidores/ano do Lyst, levando em conta estatísticas de engajamento, taxas de conversão e vendas.

O índex da Lyst não inclui Chanel, Christian Dior, Hermès, Louis Vuitton e Céline.

Saiba mais do ranking e das das marcas líderes no álbum abaixo.