Ralph Lauren faz desfile infantil inspirado na Terra do Nunca no Central Park

O estilista Ralph Lauren e as crianças que fazem parte do casting do desfile Foto: Divulgação

Peter Pan, Wendy e Sininho ganharam roupas moderninhas pelas mãos da equipe do estilista Ralph Lauren, que apresentou a nova coleção infantil de sua marca em um desfile cheio de graça na última quarta, 6. Feito em parceria com o novo filme "Peter Pan", cuja estreia mundial está prevista para outubro, o evento ocorreu zoológico do Central Park, em Nova York.

O ator-mirim Levi Miller, que é embaixador da marca e interpreta o personagem principal no filme (Rooney Mara e Hugh Jackman também integram o elenco) foi um dos destaques do desfile. Na plateia estavam presentes, além do público infantil, a atriz Diane Kruger e a stylist Rachel Zoe.