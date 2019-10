Ralph Lauren considera 'emocionante' documentário sobre sua história

O estilista Ralph Lauren e a mulher dele, Ricky Anne Loew-Beer, na premiere mundial do documentário 'Very Ralph', da HBO. Foto: Angela Weiss/AFP

O estilista norte-americano Ralph Lauren se considera uma pessoa discreta. Por isso, permitir acesso de câmeras para sua vida e seu império da moda para o documentário Very Ralph, da HBO, foi desafiador. "Às vezes, quando prestei atenção, foi difícil", disse Lauren. "Mas eu tentei ignorar."

O documentário, que conta a vida de Lauren de sua infância no Bronx, em Nova York, até a abertura de lojas em todo o mundo, foi exibido em uma festa de estreia no Museu Metropolitano de Arte de Nova York nesta quarta-feira, 23, com participação dos nomes mais conhecidos da moda e do entretenimento.

Entre os presentes na homenagem ao estilista, ainda diretor-executivo e chefe de criação da grife Ralph Lauren, estavam Bruce Springsteen, Martha Stewart, as modelos Lily Aldridge e Karlie Kloss, Ansel Elgort, Michael J. Fox e a estilista Vera Wang.

"Ele é um grande herói americano", disse Wang. "Ele realmente levou a experiência americana para todo o mundo e duvido que isso seria possível de ser reproduzido hoje", completou.

Assista abaixo ao teaser de Very Ralph:

Ralph Lauren e Friends

No ano em que Friends completou 25 anos, a marca de Ralph Lauren lançou uma coleção especial inspirada em Rachel Green, personagem do seriado interpretada por Jennifer Aniston.

O vínculo entre a grife e a produção televisiva não é tão surpreendente. Na série, Rachel trabalha para a Ralph Lauren durante algumas temporadas — tendo, inclusive, feito cenas ao lado do dono da marca.

Intitulada Wear-to-Work, a coleção inclui camisas polo, calças em couro preto, saias em camurça, couro e xadrez e jaquetas de veludo e pele falsa de leopardo. Os terninhos também fazem parte da linha.

Para tornar a experiência mais imersiva, a Ralph Lauren fez uma parceria com a Bloomingdale's, loja onde Rachel também trabalhou, para a venda das peças, que também estão disponíveis no site da marca (veja aqui).