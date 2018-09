Ralph Lauren celebra 50 anos de sua marca com megadesfile em NY

Um dos momentos do emocionante desfile que celebrou os 50 anos da marca Polo Ralph Lauren, na última sexta, 7, em Nova York Foto: Landon Nordeman/The New York Times

Um dos principais nomes da moda norte-americana, Ralph Lauren celebrou os 50 anos de sua marca Polo Ralph Lauren com uma mega-apresentação em pleno terraço da Bethesda Fountain, no Central Park, em Nova York.

Foram cerca de 500 convidados para o evento, entre eles gente como o diretor Steven Spielberg, a política Hillary Clinton, a apresentadora Oprah Winfrey, o rapper Kanye West, os atores Robert de Niro e Pierce Brosnan, e os estilistas Calvin Klein, Michael Kors e Tommy Hilfiger.

A top Gigi Hadid em um vestido de noite com recortes, no evento megadesfile que Ralph Lauren armou em pleno Central Park Foto: Landon Nordeman/The New York Times)

Por isso e pelo que se viu na passarela, foi um desfilão, com mais de 100 looks que revisitavam o imaginário americano, funcional e elegante que celebrizou mr. Lauren. Pense em uma mistura de uniforme de escola preparatória (o preppy), uma pitada de militarismo, uma boa dose de esportividade, roupas de trabalho, vestidos de noite descomplicados e roupas acolhedoras, tudo numa cartela de cores fácil de coordenar.

Um elenco de modelos superdiverso, com muitas tops desfilando entre crianças e gente de diferentes origens étnicas e culturais, parte deles funcionários ou parceiros da empresa, sugeriu uma mensagem política à apresentação, evocando novos modelos de família, de norte-americanos e de América.

Crianças e um elenco diverso de convidados e modelos sugerem uma mensagem política no desfile de Ralph Lauren, em Nova York Foto: Shannon Stapleton/Reuters

Ao final do desfile, ovacionado pelos convidados, o estilista entrou em cena com lágrimas nos olhos. Um jantar e festa deu continuidade à celebração. Antes que a salada de tomate e as burratas chegasse à mesa, Oprah fez um discurso. “Não é apenas sobre moda. Você se importa com família. Você se importa com liberdade. Você se importa com integridade. Integridade - uma palavra de que estamos precisando mais”, afirmou, antes brindar ao trabalho do designer.