Raízes coloridas no cabelo são tendência no Instagram

A técnica combina bem com cabelos descoloridos Foto: Instagram/ @chitabeseau

Desde que tingir os fios com cores fantasia se tornou uma tendência, com diversas celebridades apostando em tons como rosa ou roxo para os seus cabelos, cada vez mais, os cabelereiros encontram uma forma inusitada de usar cores em um look. A novidade é pintar apenas as raízes dos fios, ou, para as mais ousadas, tingi-las de uma cor diferente do resto do cabelo.

O visual funciona principalmente para quem já possui o cabelo descolorido, assim, o toque de cor acaba ficando mais forte quando comparado com o tom loiro. E não há limites quanto a cor usada na raiz. Inclusive, é possível brincar com mais de um tom de uma vez. A técnica pode ser feita de forma discreta, como o azul nas fotos abaixo, ou bem chamativa, como é o caso do roxo, também abaixo.

Uma publicação compartilhada por Kristina At Cyan (@kristina.cyan) em 10 de Nov, 2017 às 1:04 PST

Uma publicação compartilhada por Colortrak (@colortrak) em 12 de Dez, 2017 às 4:23 PST