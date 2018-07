Raissa Santana usará vestido com 36 mil cristais no Miss Universo

Raissa Santana é a segunda Miss Brasil negra Foto: Lucas Ismael / Divulgação Miss Brasil BE Emotion

Raissa Santana vai brilhar no domingo, 29, quando entrar na passarela do Mall of Asia Arena para concorrer ao título de Miss Universo 2017. E falar em brilho nesse caso não é apenas uma expressão, isso porque a Miss Brasil estará usando um vestido com 36 mil cristais criado pelo estilista Alexandre Herchcovitch especialmente para ela.

Os cristais da marca Preciosa Crystal são importados da Boêmia, região da República Checa conhecida por produzir preciosidades. " O vestido é inteiramente coberto de pedras, mas quem brilhará mais é a Raissa", afirmou o estilista.

Alexandre Herchcovitch revelou que a peça que será usada pela Miss Brasil será branca, com mangas longas, gola alta e uma fenda. "Ela é uma mulher carismática e exuberante, pensando nisso criei um modelo que vai destacar uma de suas lindas pernas."

O estilista também contou que foi ele que teve a iniciativa de se colocar a disposição da miss. "Conheci Raissa em uma festa e pedi para ser apresentado a ela. Me ofereci para fazer o vestido e ela prontamente aceitou", conta Herchcovitch.

Raissa diz que ficou lisonjeada com a oferta do estilista, pois sabia que ele era a pessoa mais qualificada para a tarefa. "Alexandre criou o vestido de Gisele Bündchen para a abertura das Olimpíadas. Fiquei muito feliz em ser a sua musa também! Quando comecei a me preparar para o concurso internacional, sabia que um dos pontos chaves era o vestido de gala. Este é um momento bastante importante na competição", afirma a miss.

Em apenas algumas conversas, o estilista entendeu o que ela desejava usar. Os dois concordaram que o vestido deveria ser elegante e valorizar a beleza do corpo de Raissa.

