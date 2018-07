Quero ser personal stylist

Foto: Reprodução/ Stylizimoblog

Até bem pouco tempo atrás, contar com a ajuda de um personal stylist para montar um guarda-roupa com peças atuais e funcionais era privilégio de artistas ou pessoas com muito dinheiro. Hoje a história mudou, já que o serviço tornou-se menos exclusivo e caro - uma consultoria de imagem simples custa, em média, a partir de R$ 250 a hora. Com a popularização dos serviço, muita gente vem identificando aí uma nova oportunidade de carreira possibilitada pela proliferação de cursos especializados no assunto.

Há mais de dez anos na profissão, Bia Paes de Barros divide sua expertise com alunos interessados em se aprofundar em temas como ter um guarda-roupa inteligente e coordenado e como escolher melhor os acessórios. "Meu curso é voltado para pessoas que já têm alguma experiência na área, mas não se sentem seguras o bastante para atuar no mercado de trabalho", diz Bia, que também é consultora de moda do programa "Vamos Combinar seu Estilo", do canal GNT. São 30 horas de aulas, divididas em semanas, com número de participantes limitado a 10 por módulo.

Outra consultora tarimbada, Chris Francini promove workshops e palestras em diversas capitais do País, além de ministrar aulas em Nova York e Paris. "Assim as alunas podem ver de perto o que está acontecendo nos principais pólos culturais de moda", afirma. "É importante passar a teoria e mostrar o que ocorre na prática também." Quem deseja ingressar na área pode optar ainda por cursos especializados oferecidos em instituições renomadas (confira na galeria abaixo).

Formada em letras, Ana Paula Pichinin trocou as aulas de literatura pela carreira de personal stylist após frequentar aulas na Escola São Paulo e no Senac. "Também fiz diversos cursos livres complementares para ajudar na minha formação e hoje trabalho só com isso", afirma. "Comecei a divulgar meu trabalho nas redes sociais e assim fui criando uma rede de clientes. Muita gente tem uma ideia equivocada sobre o serviço e, conforme vou explicando, elas vão se interessando mais pela proposta."

Em geral, o processo de consultoria começa com uma longa conversa e um questionário para que a profissional possa entender as necessidas da mulher. Em seguida, há a análise do guarda-roupa - sai o que não valoriza o tipo físico, entram peças-chave (a exemplo de uma camisa branca bem cortada e um bom jeans). Com o armário em ordem, a personal ensina como montar looks certeiros e passa dicas de maquiagem e cabelo.

"A maioria das minhas clientes passou por uma grande transformação na vida, como uma separação, um novo emprego ou até mesmo uma recente gravidez", afirma Rita Heroína, que há três anos deixou o trabalho como farmacêutica para se dedicar à consultoria de moda. Ela especializou-se em Nova York, começou a dar dicas de graça para as amigas e, atualmente, mantém um ateliê em São Paulo em que recebe mulheres interessadas em repaginar o visual e o closet. A consultoria completa pode durar até dois meses e custa entre 2 mil e 3 mil reais - valor que varia de acordo com a profissional e do tipo de serviço prestado.