'Quero que essa coleção funcione nas pessoas'

"Foi o acontecimento da minha vida, não sei nem te explicar isso", diz a maquiadora sobre sua coleção para a M.A.C Foto: Divulgação

Julia Petit não economiza ao falar sobre a felicidade de ser escolhida pela M.A.C. Cosmetics para assinar uma coleção. “Foi o acontecimento da minha vida, não sei nem te explicar isso.” Ela já foi modelo, criou e coordena o site Petiscos, ficou conhecida por seus vídeos tutoriais de maquiagem na internet e hoje apresenta um programa de TV sobre beleza. Essa carreira dinâmica pesou para ser a segunda brasileira (o primeiro foi o estilista Pedro Lourenço) a criar uma linha de produtos para a marca de maquiagem que sempre está presente nos bastidores das principais semanas de moda do mundo.

Ao ser questionada sobre os detalhes da coleção, como quais serão os itens e as cores, Julia Petit é evasiva: “São vários produtos e é muito legal! São para deixar a mulher brasileira bonita, não é uma paleta difícil". Leia a entrevista.

Como surgiu a parceria?

Há dois anos a M.A.C pediu uma reunião comigo, e eles começaram a me contar a história da marca. Depois me perguntaram o que eu achava de ter uma linha, mas eu não acreditei que a questão era séria. A última coisa que eu esperava na vida era receber um convite desses.

O que foi mais difícil para mim foi sintetizar o que eu queria, porque poderia fazer qualquer coisa. Comecei a passar as minhas ideias para a M.A.C. e ver o que eles achavam. Nessa etapa, é importante entender o que é possível, lembrar que não podemos repetir fórmulas, e a partir daí olhar para os produtos e avaliar texturas, acabamentos, tons. É preciso pensar a coerência de possibilidades da linha e a paleta de cores.

O que eu mais queria trabalhar nessa coleção era a mulher brasileira, as cores são voltadas para nós, a durabilidade é para cá. Mas é lógico que a mulher brasileira pode ser a mulher de qualquer lugar do mundo. O Brasil é um país muito misturado, tem gente do mundo inteiro, temos uma mistura de etnia, de cores, todos os tipos de pele, de cabelo.

A interação com as suas leitoras e fãs influenciou na criação dos produtos?

Totalmente. Inclusive na parte técnica. Como eu quero que essa coleção funcione nas pessoas, trouxe toda a interação que tenho com as leitoras e fãs há anos. Todos os dramas, as receitas, as coisas que elas procuram, as coisas que elas não acham. Na verdade, a grande inspiração foi o relacionamento que eu tenho com essa milhares de mulheres. Para mim, foi muito simples encontrar um objetivo para essa coleção.

Existe uma pessoa em especial que te deixaria muito feliz se usasse a sua coleção?

Tem tanta gente, não só mulheres, mas maquiadores também. Nos últimos seis meses, pensei muito sobre na mão de quem eu gostaria que chegasse essa coleção, desde mulheres que eu acho lindas até profissionais de beleza tanto daqui quanto de fora do Brasil. Penso em muita gente, diversos perfis.

Como você se sente sendo a segunda brasileira a assinar uma coleção da M.A.C?

É muito emocionante, uma surpresa. Para mim é um sonho de vida. Nunca achei que isso aconteceria. Ao mesmo tempo, a M.A.C é uma marca muito presente na minha vida desde sempre, desde quando eu comecei a comprar maquiagem. Ainda é tudo muito surreal para mim.

Somos pessoas muito diferentes, o Pedro é uma pessoa muito do universo da moda e tem uma inspiração muito ligada a esse ambiente. O que eu achei legal nessa diversidade é que eu venho de um ambiente que deixa eu estar mais perto das pessoas. Vou conseguir fazer uma coleção que tem muito a minha cara, e a minha cara é a cara de muitas pessoas.

Você reservou um tempo para procurar inspiração para esse projeto ou foi resultado de toda a sua experiência?

Não tive uma inspiração lúdica, foi uma inspiração muito do dia a dia, baseado no clima do Brasil, na personalidade, beleza e necessidade da brasileira. É uma coleção muito pé no chão, muito prática.

Você já foi modelo, criou e coordena um site, faz tutoriais de beleza na internet, apresenta um programa na TV e agora está criando uma linha de maquiagem. Qual dessas atividades te representa mais?

É tudo misturado. A minha vida é tudo isso. Não vejo tanta diferença entre os tutorias na internet e o meu trabalho na TV, são apenas veículos diferentes. O mais importante foi ter me descoberto há muitos anos uma pessoa digital. O fato de eu poder escrever na internet, fazer os vídeos, conversar com as pessoas todos os dias é a grande condição da minha vida. Levar informação para as pessoas, ensinar coisas novas, isso é da minha personalidade. A beleza está dentro dessas coisas que eu gosto de ensinar, de conversar, assim como a moda. A TV é outra mídia que faz parte do meu trabalho para atingir outro tipo de público, mas o meu amor mesmo é a comunicação digital.

Você se considera uma maquiadora?

Não. Eu me considero uma pessoa que ama muito maquiagem e que às vezes se atreve quando outra pessoa se deixa maquiar por mim. Acho que maquiador é muito mais do que eu faço. Eu sou uma mensageira, eu passo a mensagem do amor ao belo e não é de uma beleza específica. A parceria com a M.A.C. é mais ampla ainda por isso, pois a marca não tem um padrão, não abraça clichês, muito pelo contrário, é muito diversa. Eu gosto de deixar as pessoas bonitas, de mostrar para elas as pessoas para elas mesmas. E dou ferramentas, ensino truques para elas fazerem o que quiserem e não para seguirem um padrão e isso tem muito a ver com a filosofia da M.A.C.

Você usa maquiagem todos os dias?

Eu? Não. Às vezes, uso só um primer no rosto. Eu estou numa fase em que, durante o dia, faço só uma pele leve e um pouco de blush cremoso e só. Sem rímel, sem curvex. Ou às vezes eu não passo nada, só um hidratante no rosto. Durante o dia, gosto muito de exercitar essa coisa da pele com a textura real dela, porque é bom também a gente ficar se olhando assim.

Nesse dia a dia, quanto tempo você gasta se maquiando?

De três a cinco minutos, no máximo.

Quais itens de maquiagem você considera essenciais?

Acho que toda mulher tem que ter uma boa base, um bom corretivo se precisar, porque não são todas que precisam. Além disso, depende da necessidade de cada uma, pois existem mulheres que necessitam de batom colorido e outras apenas de um hidratante labial, para algumas o blush é essencial, para outras não combina, tem mulher que sem máscara fica maravilhosa. Realmente acho que as pessoas precisam montar a sua própria história. No Brasil, um pó matificante (que deixa a pele sem brilho) já é maravilhoso.