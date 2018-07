'Quero dar voz às mulheres', diz Luiza Brunet

A atriz Luiza Brunet está lançando sua quarta fragrância Foto: Divulgação

Luiza Brunet está lançando sua quarta fragrância pela Avon, Luiza by Luiza Brunet, e em entrevista exclusiva à Revista Marie Claire falou sobre a importância do perfume. “Sempre que penso em um novo aroma, quero algo que traduza liberdade, confiança e feminilidade”, diz Luiza.

A atriz também é embaixadora do Instituto Avon, iniciativa da marca que promove ações no combate à violência doméstica e ao câncer de mama. Luiza Brunet está em meio a um processo judicial em que acusa o ex-marido, Lírio Parisotto, de tê-la agredido duas vezes. “Participar de causas sociais me engrandece como pessoa. E o Instituto Avon se preocupa não só com a beleza, mas também com a saúde física e mental da mulher”, afirma.

Luiza acredita que é “seu dever” tornar as agressões públicas para que outras mulheres também tenham coragem de denunciar. “Tenho recebido muito apoio e sinto a necessidade de contribuir nessa causa, explicando o passo a passo do que fazer e de que atitudes tomar quando uma agressão doméstica acontece”, contou à revista.