'Queria ficar perto do mar, do arroz e feijão', conta Candice Swanepoel sobre seu parto

Candice Swanepoel é capa da 'Vogue Brasil' de novembro Foto: REUTERS/Eduardo Munoz Alvarez

Candice Swanepoel é praticamente brasileira. A top sul-africana é casada com o modelo brasileiro Hermann Nicoli, fala português fluente e tem duas casas no Brasil - uma em Vitória, no Espírito Santo, e outra em São Paulo. Também foi em solo tupiniquim que ela decidiu dar a luz ao seu primeiro filho, Anacã, hoje com um ano.

Em depoimento à Vogue Brasil, da qual é capa da edição de novembro, ela falou sobre sua escolha de ter um filho brasileiro e a experiência do parto normal.

"Eu estava em Nova York, mas queria que meu filho nascesse no país. Queria ficar perto da natureza, do mar, do arroz e feijão. A minha alma e a minha energia estão sempre em paz quando estou no Brasil", contou. "No Brasil, em torno de 60% dos partos são cesáreas. Por isso, eu sabia que precisava procurar uma equipe que realmente pudesse e quisesse me ajudar a ter um parto natural e humanizado. Infelizmente, muitos médicos optam pela cesariana porque os partos normais podem levar mais tempo. Claro que a cesárea é importante, mas ela foi concebida para situações específicas, para resguardar a vida da mãe em casos de risco ou quando o bebê realmente precisa."

"Nós somos mais fortes do que imaginamos. Por isso, hoje, desejo que todas as mulheres possam ter um parto lindo e marcante. Quero ter mais filhos e eles virão ao mundo da forma mais natural que eu conseguir", concluiu a modelo. O relato completo está disponível no site da Vogue Brasil.