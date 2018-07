Quer se livrar das axilas escuras? Dermatologista explica as principais causas do problema

Grande parte das mulheres sofre com o escurecimento das axilas Foto: Reprodução/Pinterest

Grande parte das mulheres sofre com o escurecimento das axilas, principalmente no verão. A estação mais quente do ano pede roupas mais curtas e muita pele à mostra.

A dermatologista Luciana Garbelini explica que a depilação com lâmina não é o único motivo do escurecimento da pele da virilha e da axila. "Pessoas com sobrepeso, ou que realizam atividades que causam atrito no local, ficam com maior pigmentação", conta.

"Qualquer tipo de depilação que deixa a região irritada, seja cera ou lâmina, pode causar a hiperpigmentação." O efeito na pele das axilas, virilhas e no pescoço também pode indicar disfunção hormonal ou resistência à insulina, então o acompanhamento médico é indispensável.

Na internet, existem diversas receitas caseiras para acabar com o problema, como passar a pomada Bepantol ou limão nas manchas. De acordo com Luciana, as técnicas não têm o efeito comprovado. "O Bepantol tem bepantenol e vitamina B5, que ajuda a regenerar a pele, mas não tem função clareadora. Ao usar qualquer tipo de hidratante, o atrito diminui, mas as manchas não somem".

Já a solução caseira de limão é ainda mais perigosa. A fruta contém ácido cítrico, que pode manchar ainda mais a região. "É impossível saber a quantidade exata de ácido que você está aplicando. Isso acaba sendo mais prejudicial do que benéfico."

Para tratar as manchas, procure um dermatologista.