Quanto ganham as Kardashians por posts patrocinados no Instagram

Kim Kardashian é quem recebe mais pelas publicações. Foto: Emily Berl/The New York Times

Enquanto nós nos preocupamos com as dezenas de curtidas que recebemos no Instagram, as mulheres da família Kardashian precisam manter o número nas centenas de milhares. E isso é uma questão séria: os posts patrocinados na rede chegam a responder por 25% da renda delas, de acordo com a revista US Weekly.

A publicação conversou com Michael Heller, CEO de marketing digital da Talent Resources. Ele é responsável por fechar diversos contratos das Kardashians e revela que algumas marcas pagam até 500 mil dólares - algo como R$ 1 milhão e meio - por uma campanha na página de Kim, que tem 94,8 milhões de seguidores na rede.

Khloé e Kourtney recebem a metade: 250 mil dólares - aproximadamente R$ 700 mil - em grandes acordos. Elas são seguidas, respectivamente, por 64,1 milhões e 54,3 milhões de pessoas.

Ainda de acordo com Heller, os produtos (como chás para perda de peso, jaquetas de ski e roupas de academia que 'seguram' a barriga), "esgotam imediatamente".