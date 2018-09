Puma cria tênis inspirado no filme ‘Pantera Negra’

Os modelos da colaboração da Puma com a Marvel virão acompanhados de um quadrinho do Pantera Negra Foto: Divulgação/ Puma

A Puma anunciou a sua nova colaboração com um dos filmes mais comentados do momento, Pantera Negra. Em parceria com a Marvel e com a loja de itens de colecionador Bait, a marca de tênis criou dois novos modelos inspirados nos trajes usados pelo herói.

A novidade é bem exclusiva. Serão criados apenas 300 pares do modelo com cadarços, chamado Tsugi BOG, e 100 pares do Mostro Mid. Os tênis podem ser adquiridos no site da Bait, e todas as encomendas chegarão acompanhadas da primeira edição dos quadrinhos Pantera Negra. Infelizmente, a novidade não chega ao Brasil.