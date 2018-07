Promoção oferece corte de cabelo nos salões das estrelas por R$ 250

A apresentadora Sabrina Sato corta os fios com o cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi, do MG Hair Foto: Edu Lopes

Começa na próxima segunda-feira, 27, o evento Beauty Week que oferece pacotes de serviços com descontos em salões de beleza renomados, como Marcos Proença, MG Hair e C. Kamura. Esses locais têm entre as clientes atrizes, apresentadoras, modelos e blogueiras como Sabrina Sato, Angélica, Patrícia Poeta, Flávia Alessandra, Izabel Goulart e Helena Bordon.

No Marcos Proença, onde Angélica e Helena Bourdon cortam os fios com o próprio dono do salão, o corte e a escova ou baby liss custam pela promoção R$ 250.

Pelo mesmo preço, no C. Kamura é possível cortar o cabelo, fazer uma hidratação Schwarzkopf Professional e escova. Celso Kamura, fundador da rede, é o cabeleireiro favorito de Angélica, Patrícia Poeta e Izabel Goulart.

O pacote do MG Hair também custa R$ 250 e reúne o corte, tratamento de luxo Schwarzkopf Professional e secagem. Marco Antonio de Biaggi é proprietário do salão e cuida dos fios de Sabrina Sato.

A Beauty Week ocorre até 9 de abril; veja aqui todos os salões participantes e os pacotes disponíveis.

