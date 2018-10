Projeto Estufa: evento de economia criativa ocorre no Farol Santander

O Farol Santander é um dos pontos turísticos de São Paulo Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÂO

A segunda edição do Projeto Estufa, evento sobre economia criativa idealizado pela SPFW, irá ocorrer Farol Santander e no espaço ARCA, na Vila Leopoldina, entre os dias 22 e 26 de outubro, simultaneamente a semana de moda paulistana.

O iniciativa reúne exposições, desfiles, aulas, palestras e feiras sobre empreendedorismo, inovação, criatividade, transformação e futuro, que são abertos ao público mediante a compra de ingressos.

"Evoluir, apontar caminhos, somar. Nos desafiamos, nos arriscamos, e sempre nos colocamos em terrenos desconhecidos, por isso sempre Novos. O SPFW tem isso em seu DNA e criamos o Projeto Estufa, como uma evolução de inúmeros exercícios e iniciativas, justamente para reunir e proporcionar a troca entre pessoas e iniciativas que compartilham do nosso mindset", explica Paulo Borges, idealizador do SPFW e diretor criativo do Projeto Estufa.

A cineasta e cenógrafa Daniela Thomas foi a responsável pela curadoria da exposição, que reúne trabalhos de 17 artistas contemporâneos no ARCA e as marcas Aluf, ÃO, Helena Pontes, Korshi, Lucas Leão, MIPINTA e VHM irão apresentar suas coleções na passarela. “Estes estilistas acreditam na moda como importante elemento político, que reorienta, comunica, reivindica e mobiliza. São jovens capazes de reinventar a realidade presente, que abrem caminhos para o futuro. Engajamento, liberdade criativa, pensamento prospectivo e permeabilidade: esses são os principais alicerces de nossas escolhas", explica Olivia Merquior, diretora do Centro Brasileiro de Estudos em Design de Vestuário, responsável pela escolha destas grifes. Entre os palestrantes, que irão abordar temas como sustentabilidade, tecnologias vestíveis e o futuro do trabalho, estão Oskar Metsavaht, Marko Brajovic, Álvaro Machado Dias e Eco Moliterno.

Um ingresso, que pode ser comprado online e custa à partir de R$ 150 (meia-entrada), dá direito a uma masterclass no Farol Santander, um desfile (do Projeto Estufa), duas sessões de talks e a participação em um lab (mediante a pré-inscrição). O ingresso não dá direito aos desfiles do calendário oficial da São Paulo Fashion Week.