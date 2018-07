Proibição de filhos e outras curiosidades sobre o Miss Brasil

Miss Brasil anualmente premia a mulher mais bonita do país Foto: VALERIA GONCALVEZ/AE

Apesar de existirem registros de concursos de Miss Brasil desde os anos 1900, a partir de 1954, o concurso passou a ter o formato dos dias atuais, ocorrendo anualmente com representantes de todos os estados.

A edição de 2017 do evento ocorre no sábado, 19, em Ilhabela, em São Paulo. Entre as curiosidades do evento estão a proibição de casamentos e filhos para as candidatas, além dele ter impulsionado a carreira de algumas atrizes como Vera Fischer e Grazi Massafera.