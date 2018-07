Princesa moderna: pre-fall 2017 da Valentino traz peças com florais, bordados e brilhos

Vestidos-desejo no desfile de pre-fall 2017 da Valentino. Foto: AFP PHOTO / ANGELA WEISS

Depois de uma estreia no prêt-à-porter super bem sucedida em Paris, o estilista Pierpaolo Piccioli trouxe o pre-fall na passarela pela primeira vez em Nova York, nos Estados Unidos, na quarta-feira, 11. O show ocupou dois andares do ‘The Beekman’, hotel clássico e lindo da cidade.

Na coleção, roupas superfemininas com folhas e flores de outono. Cores vibrantes, como rosa e verde, complementavam os tons pastel. Destaque para os vestidos de festa, fluidos, com bordados paetês - puro desejo. Os pijamas e as calças curtas têm tudo para virar hit, assim como a bota montaria over the knee, que apareceu em looks com styling muito rico.

As bolsas eram uma graça. Pierpaolo mexeu com a cartela de cores tradicional dos acessórios da Valentino, introduzindo tons cheios de bossa. Alguém duvida que elas vão sair do desfile direto para os looks das it-girls?

A apresentação é a segunda de Pierpaolo Piccioli depois da saída de Maria Grazia Chiuri. Foto: AFP PHOTO / ANGELA WEISS

Outra novidade da temporada: o estilista italiano está há dois dias cuidando do Instagram da grife. Ele fez vários vídeos com as modelos que estavam lá para o desfile falando sobre a cidade. Nova York é esse mix de cultura, gente, referências. Tudo de forma muito intensa.

Dá pra entender o motivo de o desfile ter acontecido na cidade. As princesas modernas que são a cara da marca tem tudo a ver com a Big Apple. São antenadas, vivem conectadas à internet e têm a mente aberta, mas ainda assim querem roubar a cena por onde passam.