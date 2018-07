Première Vision chega a 10ª edição e traz o mais atual em estamparia

Estilistas trabalham o jeans em wokshop dos designers Marta Marques e Paulo Almeida Foto: Divulgação

Mais do que um desenho, a estamparia é, hoje em dia, uma forma de expressão que se assemelha a arte. A soma de criatividade, inovação, organização de cores, o espírito de uma tendência, traços precisos e matéria-prima faz da estamparia uma vertente da moda que precisa estar sempre em voga e merece atenção. Sua forma de expressão pode atingir níveis manuais e preciosos como aquelas feitas através da pintura à mão chegando ao que há de mais moderno em tecnologia, a estamparia digital.

Com foco na inovação dessa vertente, existe o Week-end Textile Première Vision que consiste em um fim de semana de workshops profissionais que ensina à estilistas brasileiros e internacionais novas formas de trabalhar o tecido. O evento aconteceu em agosto, na Casa ABIT, em São Paulo. Com abordagens sobre desenvolvimentos têxteis, o Week-end Textile conecta a indústria e o mercado em uma nova plataforma de apresentação de produto. Entre os participantes estão nomes de destaque da indústria têxtil brasileira como Cacau Francisco, integrante da Casa de Criadores, Raquel Davidowicz, da UMA e Renan Serrano, estilista da Trendt.

Pintura à mão sobre seda. Workshop dado por Satu Maaranen Foto: Divulgação

Nesse ano, o evento contou com a dupla de estilistas portugueses, radicados em Londres, Marta Marques e Paulo Almeida que juntos criam para a grife 'Marques Almeida' e que, para essa edição, trouxeram um minucioso e criativo trabalho em jeans, matéria-prima chave da marca, em parceria com a Canatiba, e a designer finlandesa Satu Maaranen que apresentou um trabalho de pintura a mão feito em seda junto à Werner. O resultado dará vida a 10ª edição do Première Vision São Paulo que acontece de 4 a 5 de novembro no Expo Center Norte. - por causa da coincidência com os dias que acontecem a São Paulo Fashion Week, os dois eventos realizaram parceria que permitirá o transporte gratuito entre o Expo Center Norte e o Parque Cândido Portinari.

Olívia Merquior, coordenadora de moda da exposição, explica que a mostra é hoje o único evento de moda exclusivo para a pesquisa de matéria-prima no Brasil. "Por matéria-prima entende-se tecidos, aviamentos, fios e estampas, ou seja, os substratos para o desenvolvimento de coleções. O Première Vision está para essa indústria, assim como as semanas de moda estão para as marcas." Olívia encontra no evento um rico diálogo entre o setor têxtil e os estilistas. "A principal importância do Première Vision é criar um momento para celebrar em conjunto a prosperidade do setor, discutir as dificuldades comuns, mostrar os desenvolvimentos e o investimento em inovação de cada empresa ao mercado."

"A interação e o interesse dos participantes permitiu que o processo fosse muito interessante para os dois lados", diz Satu Foto: Divulgação

A escolha pelos estilistas internacionais não foi aleatória. "As duas marcas têm uma relação muito especial com a construção do produto em si. A inovação que ambos trazem para a moda parte das suas próprias experiências quando elaboram suas roupas pelas próprias mãos."

Falando de tendência em estamparia, Olívia aponta uma multiplicidade de referências nesse primavera/verão "Estampas que não são óbvias. Quanto mais feminina, menos romântica; quanto mais masculina, mais delicada. Mixagens temporais, retrô-futuristas. Sentimentos conflitantes e complementares como guerra e paz. Sintomas evidentes de uma estação cheia de questionamentos sobre como lidar com esse mundo que criamos."

Além do Brasil, a mostra é realizada na França, Estados Unidos, China e Rússia. Anualmente, são realizadas 24 edições que atraem 3.400 expositores e 160.000 visitantes.