Praticidade é a palavra de ordem da Sacada Foto: Estadão

O estilo étnico é a grande menina dos olhos da mulher Sacada para essa temporada - o luxo cede a vez para a beleza do rústico. A alfaiataria perde a rigidez e ganha estrutura. Para criar o guarda-roupa para a temporada, a estilista da marca Priscilla Darolt, ex-Animale, e o diretor criativo Luis Fiod foram buscar nas civilizações mais antigas, como a dos Incas, inspiração para criar estampas e pensar a cartela de cores.

Os maxi cardigans de tricô, peça ícone da coleção, ganham cores e facilitam os look dando um ar de 'easy chic'. Alfaiataria mais soltinha aparece nas calças e terninhos. Os bolsos substituem as estampas. Destaque para a saia-calça. Os vestidos minimalistas ganham comprimento midi e recebem cintura desabada. As amarrações, mais uma tendência para ficarmos de olho, aparecem moldando cinturas.