Prada anuncia que usará fábrica para produzir máscaras e macacões

A empresa irá produzir mais de cem mil máscaras para profissionais de saúde Foto: Divulgação

A Prada, uma das principais marcas de moda do mundo, anunciou que utilizará uma de suas fábricas na Itália para produzir 80 mil macacões médicos e 110 mil máscaras, que serão enviados para profissionais da área de saúde. A medida ocorre após um pedido do governo da Toscana, região italiana afetada pela pandemia do novo coronavírus.

As máscaras e macacões serão produzidos na fábrica da empresa em Perugia, região central da Itália, e serão enviados para a Toscana, em partes, até o dia 6 de abril.

A medida da empresa não é um caso único na Europa. Diversas marcas de moda da Espanha anunciaram na semana passada que irão disponibilizar suas fábricas e oficinas para a produção de máscaras e macacões para profissionais da área de saúde.

A pandemia do novo coronavírus na Itália já resultou em mais de cinco mil mortes e tem mais de 59 mil casos confirmados de pessoas infectadas com o vírus. Já a Espanha registra mais de 33 mil casos e mais de dois mil mortos.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais

