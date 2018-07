Por que Bella Hadid nunca sorri em fotos

Modelo Bella Hadid. Foto: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

A irmã mais nova de Gigi Hadid também explicou que esta escolha não tem a ver com o modo que ela trata as pessoas ou com o seu humor: “Às vezes as pessoas me encontram e dizem: ‘você é tão diferente do que eu esperava’. Sempre falam que eu pareço malvada ou intimidadora nas mídias socias. Mas na verdade, adoro conversar com as pessoas”.