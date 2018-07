Pop-up stores reúnem bons achados de presentes para o Natal

Vasos Paula Bassini na Jou Jou. Foto: Divulgação/Jou Jou

As pop-up stores estão fazendo sucesso neste final de ano. Itinerantes e temporárias, elas se especializam em oferecer boas opções de presentes em datas especiais, como Dia das Mães e Natal.

A Jou Jou, das empresárias Júlia Maringoni e Alice Dias, localizada no shopping Cidade Jardim, conta com mais de 20 marcas de decoração, papelaria, chocolates, acessórios e roupas. Uma das grandes novidades desta edição é uma linha de cerâmica de Júlia e Alice desenvolvida em conjunto com Vic Meirelles. Ele também é o responsável pela ambientação e pelos arranjos montados na hora da compra: guirlandas de Natal ou enfeites com flores.

A Cecilia Dale, marca de peças de decoração, abre ponto temporário no shopping JK Iguatemi. Com 400 metros quadrados, a loja traz um mix de móveis, objetos, presentes e enfeites. Os produtos com tema natalino são o carro-chefe da marca na época.

Outra pop-up que está dando o que falar é a Johnnie Walker, marca de uísque da Diageo, que fica no shopping Cidade Jardim. Aberta até 25 de dezembro, a loja quer proporcionar experiências de compra. Os destaques são os itens exclusivos para presentear no Natal, que custam a partir de R$ 200.