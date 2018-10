Plissados e brilhos dão o tom ao desfile da Givenchy

O plissado foi um dos destaques do desfile da Givenchy Foto: Alain JOCARD / AFP

Alfaiataria sofisticada, vestidos plissados e roupas de noite brilhantes foram destaque no desfile da Givenchy durante a Semana de Moda de Paris no domingo, 30. As linhas simples por quais Clare Waight Keller ficou conhecida, também estavam na coleção primavera/verão 2019, em roupas assimétricas, decotes profundos e uma série de roupas em dois tons.

Calças de cintura alta vieram com um toque militar. Jaquetas acinturadas (para eles e elas) tinham camadas sutis enquanto plissados decoravam vestidos fluidos e coloridos. Na cartela de cores, foi predominante o camelo e o azul-marinho, que criaram contraste com o prateado cintilante das franjas dos looks de noite.