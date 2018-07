Pitti Uomo: entenda o novo militar da moda masculina

Feira apontou a permanência da moda militar. Foto: AKA Studio collectivie/Pitti Imagine Uomo

Duas vezes por ano, Florença, na Itália, é tomada por fashionistas de todos os cantos do mundo. A cidade se torna palco de uma profusão de looks antenados às tendências, ousados ou até mesmo excêntricos.

A razão para todo esse movimento é a Pitti Imagine Uomo, feira de moda masculina considerada uma das mais importantes do segmento.

Confirmando o vigor do setor de menswear, a 92ª edição do evento, que ocorreu na primeira quinzena de junho, reuniu aproximadamente 30 mil visitantes.

Quem passou por lá teve a chance de conferir as novidades de 920 marcas para as coleções de primavera/verão 2018.

Logo na entrada, um grande estande da marca italiana Aeronautica Militare já dava indícios da força da moda militar, uma das tendências que mais chamaram a atenção durante o evento. Mas o que pode explicar a permanência de tal influência, presente também em temporadas recentes?

Durante a Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres adquiriram mais importância nos conflitos, os trajes militares saíram do front e ganharam as ruas. Depois, nos anos 1990, a tendência renasceu atrelada a movimentos de contestação como o grunge.

Trajes militares aparecem como reflexo de clima de tensão global. Foto: AKA Studio Collective/Pitti Imagine Uomo

Agora, com a intensificação do terrorismo, o mundo vivencia um clima de tensão permanente. Esse estado de alerta parece ser ressignificado no guarda-roupa das pessoas, com peças que, no entanto, ganham cortes bem mais sutis do que nas décadas anteriores.

Vale observar que os trajes militares aparecem frequentemente em diálogo com outra tendência: o 'athleisure', termo que une as palavras 'athletic' e 'pleasure'. Aliados, looks esportivos e confortáveis se destacaram pelos corredores da feira, em coleções de marcas como a italiana Brunello Cucinelli, as americanas Woolrich e Blauer e a britânica Drumohr.

Looks versáteis marcam o "novo militar". Foto: Júlia Corrêa/Estadão

Jaquetas doudone, trenchs, tênis esportivos e calças folgadas, que podem cair bem tanto para um passeio informal quanto para um encontro à noite, são alguns dos itens que ganharam ênfase. A tendência aparece atrelada ao conceito de sustentabilidade, prezado por uma parcela crescente da sociedade. Afinal, poder usar uma mesma roupa em ocasiões distintas não deixa de ser um sintoma de uma mudança de mentalidade no mundo da moda.

Estande da marca italiana Brunello Cucinelli destacou itens esportivos. Foto: AKA Studio Collective/Pitti Imagine Uomo

As marcas presentes na Pitti Uomo também dedicaram parte dos estandes ao vestuário feminino. Além da moda militar e do 'athleisure', ganharam destaque visuais no mood pijama, com tecidos leves marcados por listras verticais em tons claros.