Pirelli mostra prévia do calendário 2020: 'Procurando Julieta'

O fotográfo Paolo Roversi registra a atriz Emma Watson para o calendário Pirelli 2020 Foto: Alessandro Scotti

A Pirelli divulgou uma prévia do calendário 2020, assinado fotógrafo italiano Paolo Roversi. A obra tem como tema Looking for Juliet (Procurando Julieta) e conta com a participação de artistas como Kristen Stewart e Emma Watson.

Completam o time de modelos as cantoras Rosalía e Chris Lee, as atrizes Claire Foy, Mia Goth, Indya Moore, Yara Shahidi e a filha do próprio fotógrafo, Stella Roversi.

O calendário 2020, inspirado na diversidade e na obra de Romeu e Julieta, de William Shakespeare, foi produzido em Verona e Paris em maio. "Ainda estou procurando a minha Julieta e procurarei por toda minha vida, porque a Julieta é um sonho", disse o fotógrafo.

