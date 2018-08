Pintar uma unha de cada cor é tendência entre fashionistas

A marca de esmaltes sul-coreana é boa fonte de inspiração para as misturas de cores Foto: Instagram/@troudelapin

Nada de aplicações de pedras ou desenhos geométricos: a nova tendência de nail art é pintar uma unha de cada cor. Dispensando detalhes como strass e padronagens rebuscadas, a moda tem conquistado as fashionistas que querem exercitar a criatividade de maneira mais discreta e não menos divertida.

A febre começou entre as sul-coreanas, assim como grande parte das tendências de cuidados com a pele dos últimos tempos. Uma das precursoras da ideia multicolorida é a marca de esmaltes da Coréia do Sul Trou de Lapin – em seu Instagram, por sinal, há boas inspirações de como combinar as cores. Para as mais básicas, misturar diferentes tonalidades de uma mesma cor pode ser uma boa aposta. Tons da mesma família, como os pastel ou os terrosos, também rendem harmonizações acertadas.

Para passar longe da estética adolescente, a dica é optar por uma cartela sóbria, com esmaltes em tons de vinho, nude e marinho, por exemplo. Não há regras: no fim das contas, a graça da tendência é justamente brincar com as cores e escapar do comum.

Em busca de inspiração? Confira as referências a seguir para aderir ao mix.

