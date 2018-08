Pesquisa aponta Brasil como segundo maior país em buscas sobre beleza

Entre os entrevistados, 20% acreditam que a internet é fundamental para se manterem atualizados sobre os lançamentos de beleza Foto: kaboompics/pixabay

Os brasileiros são grandes amantes do universo da beleza. Uma prova disso é a nova pesquisa do Google, que constatou que o Brasil é o segundo colocado no ranking dos que mais buscam se informar sobre beleza no Google e no YouTube, ficando atrás apenas dos Estados Unidos (a China não foi considerada na pesquisa, já que muitos dos serviços do Google não funcionam ali).

A pesquisa também revela que o principal interesse dos internautas brasileiros é por cuidados com cabelo, que representa 48,2% do total. Nos últimos três anos, a procura pelo assunto aumentou nada menos que 22%. A maquiagem é o segundo foco de dúvidas, com 26,4% do volume total das buscas, seguida por cuidados com a pele, perfumes e unhas.

O Google considerou dados internos dos sites além de realizar três enquetes com 2.500 brasileiros com mais de 18 anos. Os resultados também chamaram atenção para a relação entre consumo e as buscas. Entre os perfis avaliados, 70% se informa sobre cosméticos na internet antes de usar um produto e 20% afirmaram acreditar que a rede é fundamental para ficar por dentro dos lançamentos. Quatro de cada 10 consumidores que compram produtos online utilizam Google e o YouTube para se informar sobre as novidades.