Pesquisa revela que volume de buscas por fios cacheados superou o por lisos

Os cabelos crespos e cacheados estão cada vez mais em alta. Uma prova disso é o estudo conduzido pelo programa Google BrandLab, que constatou que, pela primeira vez no Brasil, as buscas por cabelo cacheado cacheado superam as por lisos. No último ano, o interesse por fios encaracolados aumentou 232%. Já as buscas por cabelo afro cresceram em 309% nos últimos dois anos.

A pesquisa também revela que as mulheres ainda enfrentam dificuldades em assumir os fios naturais. Transição capilar, ato de parar de fazer procedimentos químicos para assumir a textura natural dois fios, foi buscada 55% mais nos últimos dois anos. Porém, 1 em cada 3 mulheres revela ter sofrido preconceito por causa do cabelo e 4 em cada 10 mulheres já sentiram vergonha dos cachos.

Um dos grandes responsáveis pelo empoderamento das cacheadas é o Youtube. O estudo mostrou que 3 em cada 5 mulheres usam o site para aprender a cuidar dos fios e 50% das buscas totais são sobre beleza. Algumas influenciadoras da plataforma se tornaram espécies de gurus das cachadas se tornaram uma espécie de guru das cacheadas. É o caso de Rayza Nicácio, que foi uma das responsáveis pela popularização da fitagem, método de finalizar os fios cacheados, e Nátaly Neri, que fala sobre empoderamento feminino e valorização da mulher negra.

Por causa das youtubers e da influência da internet, os cachos ainda são mais populares entre as jovens. 24% das mulheres de 18 a 24 anos se reconhecem como cacheadas, porém, segundo a pesquisa, quanto mais velha a mulher, menos ela declara o cabelo.

