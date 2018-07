Personalidades da moda se manifestam sobre decisão que permite tratar homossexualidade como doença

A imagem com os dizeres 'Amor não é doença, é a cura' foi uma das mais compartilhadas Foto: Instagram/ @magavilhas

Muitos nomes da moda, como Lilian Pacce, Patricia Bonaldi e Fábio Souza, mostraram a sua indignação com a medida no Instagram. O organizador do São Paulo Fashion Week, Paulo Borges, compartilhou uma imagem com os dizeres: “Não fui trabalhar porque estou gay hoje”. Já a blogueira Magá Moura escreveu: “Esse país não pode ver uma vergonha que já quer passar” e pediu assinaturas para uma petição que barre a decisão. Confira abaixo as reações dos fashionistas.

Estou cada dia mais convencido da IGNORÂNCIA E DA INCAPACIDADE INTELECTUAL E ÉTICA de alguns juízes deste país. É inacreditável a quantidade de sentenças retrógradas e perigosas que temos visto em assuntos diversos. Obviamente o Conselho Federal de Psicologia irá recorrer a esta patética sentença. Enquanto isso vivem e sofrem à margem da sociedade e à mercê de toda ignorância muitos homossexuais vítimas de inúmeras crueldades Brasil a fora. #vergonha #judiciario #brasil #lgbt Uma publicação compartilhada por _fabiosouza_ (@_fabiosouza_) em Set 18, 2017 às 6:26 PDT

Esse país não pode ver uma vergonha que já quer passar... Deixa o amor o amor o amor genty! Que medo de tudo isso, vamy assinar a petição clôs (coloquei no stories tbm) • http://www.peticaopublica.com.br/psign.aspx?pi=BR101981 #HomofobiaÉdoença Uma publicação compartilhada por Magá Moura (@magavilhas) em Set 18, 2017 às 9:08 PDT

Tanta coisa para realmente se preocupar e dar tratamento neste país, e o povo querendo tratar gay?.... @hugogloss amei o texto ❤️ #homofobiaedoenca #vamossergayprasempre Uma publicação compartilhada por henriquem85 (@henriquem85) em Set 18, 2017 às 6:52 PDT

Bom dia! #naoahomofobia #nãoàhomofobia Uma publicação compartilhada por lilianpacce (@lilianpacce) em Set 19, 2017 às 4:42 PDT

❤️All About Love ❤️ Somente o Amor Vai Salvar o Universo ❤️ Liberdade Freedom #muitosbeijosnaboca #baci Uma publicação compartilhada por Giovanni Bianco (@gb65) em Set 19, 2017 às 12:23 PDT

Pois é. #homofobiaédoenca #maisamorporfavor #trateseupreconceito Uma publicação compartilhada por Paulo Borges (@pborgesj) em Set 19, 2017 às 2:59 PDT

Mais amor por favor . Uma publicação compartilhada por Flavia Pommianosky (@flaviapommianosky) em Set 18, 2017 às 7:31 PDT

#NAOEXISTECURAGAY #naoaoretrocesso #respeito #resistiremos Uma publicação compartilhada por Luiz claudio silva (@luiz_ap03) em Set 18, 2017 às 7:42 PDT

Além do retrocesso de ainda estarmos falando sobre " cura gay" o que me espanta é a preocupação das pessoas sobre a intimidade do outro , o que justifica alguém se preocupar com o que o outro faz com seu próprio corpo ? É muita invasão ! É muita falta de #EDUCAÇÃO !!!! Vamos investir nessa ultima porque somente por meio dela poderemos sair de tamanha ignorância ! Uma publicação compartilhada por Patricia Bonaldi (@patriciabonaldi) em Set 19, 2017 às 3:48 PDT