Personalidades da moda customizam a bola da Copa do Mundo

A marca À La Garçonne foi uma das convidadas a recriar a bola do mundial Foto: Cortesia NK

A multimarcas de luxo NK convidou personalidades da moda e do design para personalizar a Telstar 18, bola oficial da Copa do Mundo de 2018. O resultado ficará exposto na NK de São Paulo, no bairro dos Jardins, até o dia de 30 de junho, seguindo para a unidade carioca da loja até o fim do mundial. Depois disso, todas as peças serão vendidas e terão sua renda destinada às instituições Casa do Rio e Fundação Gol de Letra, ambas sem fins lucrativos e voltadas a projetos de sustentabilidade e de educação para crianças e adolescentes, respectivamente.

Entre os participantes, estão os estilistas Alexandre Herchcovitch e Fábio Souza, da Á La Garçonne; a consultora de moda Costanza Pascolato, em uma parceria com a Gla Acessórios; o stylist Felipe Veloso; a Flo Atelier Botânico; a joalheria Aron & Hirsch; a marca de óculos Visionari; a apresentadora Didi Wagner; o cabeleireiro Marcos Proença e o escritório de arquitetura Estúdio Tupi.

Confira as criações na galeria a seguir.